vor 1 Stunde Karlsruhe Rote Ampel missachtet: Radfahrer wird von Straßenbahn mitgeschleift

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn kam es am Freitag um 21.30 Uhr, in Karlsruhe in der Ettlinger Allee/ Nürnberger Straße, so die Polizei in einer Pressemitteilung.