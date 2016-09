Rheinhafen und Rheinstetten: Hier wollen die VBK weitere Bauarbeiten starten

Anzeige

Zum einen beginnen die VBK am Donnerstag, 29. September, mit dem Einbau eines so genannten Gleiswechsels in der Rheinstraße auf Höhe der Nuitstraße. Dieses Verbindungsstück ermögliche den Wechsel einer Tram- oder Stadtbahn von einem Gleis auf ein anderes. Die Arbeiten sollen bis Freitag, 7. Oktober, abgeschlossen sein.

VBK plant Gleiswechsel in der Rheinstraße

Während der Baumaßnahme, die sich auf eine Länge von 80 Metern erstreckt, wird die Rheinstraße in Höhe der Einfahrt zur Nuitstraße auf beiden Fahrspuren auf eine Breite von drei Metern eingeengt, heißt es weiter. Der Tram- und Stadtbahnverkehr werde in dem Streckenabschnitt vom 30. September, 20.30 Uhr, bis 4. Oktober, 3.45 Uhr, eingestellt. Die Bahnen verkehren von bzw. bis zur Haltestelle Yorckstraße.

Die Verkehrsbetriebe richten nach eigener Aussage mit Bussen einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Aushänge an den Ersatzhaltestellen zu beachten, die sich am Fahrbahnrand auf Höhe der regulären Bahnhaltestellen befinden. Die Baumaßnahme findet im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt Mühlburg" statt. Im vergangenen Jahr hatten die VBK in dem Stadtteil Gleisauswechslungen vorgenommen und die Haltestelle Philippstraße barrierefrei umgebaut.

Lärm für Anwohner, Umleitung für Pendler

Es Weiteren müssen laut VBK im Rahmen der Instandhaltung zwischen der Kreuzung Rheinhafenstraße/Eckenerstraße und dem Bahnübergang an der Bundesstraße 36 in Richtung Rastatt Gleisbauarbeiten durchgeführt werden. Diese Arbeiten werden auf der südlichen Fahrbahnseite in Richtung Rastatt umgesetzt.

Die Gleisbauarbeiten erfolgen zwischen Freitag, 30. September, und Dienstag, 4. Oktober, und werden 24 Stunden am Tag durchgeführt. "Im Zuge der Baumaßnahmen ist mit einem erhöhten Lärmpegel zu rechnen", heißt es in der Mitteilung weiter. Vor allem zu Baubeginn in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober würden durch die Abbrucharbeiten hohe Lärmimmissionen erzeugt. Die VBK bitten für die hiermit verbundenen Unannehmlichkeiten um Verständnis.

Es ist aber nicht die einzige Baustelle, auf der ab Freitag gearbeitet wird: Aufgrund notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen werden an der Haltestelle Merkurstraße (Mörsch) die beiden Gleisbögen und bei der Haltestelle Bach West an den Weichen die Holzschwellen ausgetauscht. Die Gleisbauarbeiten erfolgen im Zeitraum von Freitag, 30. September, bis Dienstag, 4. Oktober. Die hiermit verbundenen Straßenbauarbeiten werden bis Freitag, 7. Oktober, umgesetzt.

Und die Bahnen? Während der Baumaßnahme wird die Linie S2 ab der Haltestelle Entenfang in Richtung Daxlanden bis zur Haltestelle Daxlanden Waidweg umgeleitet. Für den Streckenabschnitt Eckenerstraße bis Rheinstetten wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) eingerichtet. Dieser erfolgt ab der Haltestelle Mühlburger Tor in Karlsruhe bis zur Haltestelle Bach West in Rheinstetten.

An der Kreuzung Rheinhafenstraße/Eckenerstraße wird die südliche Fahrbahn in Richtung Rastatt während der gesamten Bauzeit für den Verkehr gesperrt. Es wird eine Umleitung über die Durmersheimerstraße eingerichtet.

Die Erschließungsstraße Süd wird von der Kreuzung B36 bis zur Kreuzung Kolpingstraße während der gesamten Bauzeit gesperrt. Gleiches gilt für den Bahnübergang Merkurstraße. Es wird eine Umleitung über die Rheinaustraße eingerichtet.