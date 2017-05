vor 15 Stunden Flensburg Rhein-Neckar Löwen auf Meisterkurs: 23:21 gegen Flensburg

Die Rhein-Neckar Löwen haben den Grundstein für die erfolgreiche Titelverteidigung in der Handball-Bundesliga gelegt. Die Mannheimer besiegten am Sonntag in der Flens-Arena den Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt mit 23:21 (13:11).