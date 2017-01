Das Jahr 2016 war nicht leicht für Autofahrer. Wie der ADAC meldet, hat das vergangene Jahr Pendlern einen neuen Staurekord beschert. Eine Baustelle bei Karlsruhe war Spitzenreiter. Und auch im nächsten Jahr könnte es für Autofahrer wieder anstrengend werden.

Nach Angaben des ADAC ging es auf Deutschlands Straßen im vergangenen Jahr zäher zu als je zuvor voran. Der Autoclub zählte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Staus als im Vorjahr: Nämlich rund 694.000, im Jahr 2015 waren es noch 568.000. Ein neuer Rekord, teilte der Autoclub am Dienstag mit.

A5 und A8 Richtung Karlsruhe sorgen für Frust

Besonders in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg ging oft nichts mehr. Dabei war die A5 zwischen der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord und Bruchsal Spitzenreiter in Sachen Wartezeit. Insgesamt 3.500 Stunden standen die Autofahrer im vergangenen Jahr nach Aussage des ADAC hier im Stau. "Aufsummiert bedeutete dies für beide Fahrtrichtungen zusammengenommen 9.049 Kilometer Stau – so stark belastet war kein anderer Autobahnabschnitt in Baden-Württemberg", so der Automobilclub.

Schuld für die Staus waren die Bautätigkeiten an dieser Stelle. Wie die Auswertung der ADAC Staumeldungen zeigt, standen die Autofahrer von Bruchsal nach Karlsruhe wegen der Dauerbaustelle fast 1.900 Stunden im Stau, der sich übers Jahr auf 4.856 Kilometer aufsummierte.

Und in der Gegenrichtung? Auch hier war es nicht angenehmer: 4.193 Staukilometer zählte der ADAC. Das kostete die Autofahrer rund 1.600 Stunden ihrer Zeit. Die Auswirkungen waren auch im Karlsruher Norden spürbar: Wie ka-Reporter berichteten, brachten die Baustellen auf der A5 und der L560 den Verkehr endgültig zum Erliegen.

Wirft man einen Blick auf die Stau-Situation in Baden-Württemberg, taucht Karlsruhe erneut auf den vorderen Plätzen auf. Auf den Fernautobahnen schaffte es der A8-Abschnitt zwischen Stuttgart und Karlsruhe auf Platz drei der staureichsten Strecken. Die A5 zwischen Heidelberg und Karlsruhe liegt im aktuellen Ranking auf Platz fünf.

Keine Verschnaufpause auf der A5 in Sicht

Es ist nicht die letzte Baustelle, auf die sich Autofahrer auf der A5 einstellen müssen - wenn auch dieses Mal auf einem anderen Streckenabschnitt. Wie das Regierungspräsidium ankündigt, ist ab Mai eine Baumaßnahme auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt geplant.

Die Maßnahme erstreckt sich von der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd bis auf Höhe Malsch auf einer Länge von rund zehn Kilometern. Das Regierungspräsidium rechnet mit einer Bauzeit von Mai bis Dezember. 20 Millionen Euro sind für das Projekt derzeit eingeplant. Ab 2018 folgen dann Bauarbeiten auf der anderen Fahrbahnseite.