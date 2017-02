vor 15 Minuten Ramona Holdenried Karlsruhe "Reiterstaffel" bei Demos: Karlsruher Polizei verteidigt Einsatz-Taktik

Rund 300 Polizisten waren am Freitag in der Karlsruher Innenstadt unterwegs. Der Grund: "Widerstand Karlsruhe" und ihre Gegner hatten zu Kundgebungen aufgerufen. In einer Pressemitteilung kritisiert die libertäre Gruppe Karlsruhe nun das Vorgehen der Beamten scharf. Diese weist die Vorwürfe zurückt.