vor 17 Stunden Stuttgart Regen und Tauwetter führen zu kleinem Hochwasser

An einzelnen Flüssen im Land sind die Wasserstände aufgrund von Regen und Tauwetter deutlich gestiegen. "Wir haben ein kleines Hochwasser, aber keine Gefahrensituation", sagte ein Hydrologe von der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe am Donnerstag.