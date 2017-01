vor 34 Minuten Heike Schwitalla Karlsruhe Regelbetrieb ab März: Neue Karlsruher Rettungsleitstelle erfolgreich getestet

Mit einem Test unter Volllast, der am Donnerstag absolviert wurde, gehen die Umzugsvorbereitungen in der neuen Karlsruher Integrierten Leitstelle (ILS) in den Endspurt. "Wenn dieser und alle weiteren Test erfolgreich und ohne größere Probleme ablaufen, soll am 14. März der Umzug der alten Feuerwehrleitstelle abgewickelt werden", erklärt der Stefan Seibold, der neue Leiter der ILS.