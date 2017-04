Referendum in der Türkei: Wahlberechtigte geben Stimme in Karlsruhe ab

Zur Halbzeit der Abstimmung über das türkische Verfassungsreferendum hat in Stuttgart mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten die Stimme abgegeben. In Karlsruhe war es bis Sonntagabend mehr als ein Fünftel, wie die Wahlkommission am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte.

Bundesweit stimmten 22,72 Prozent der 1,43 Millionen türkischen Wähler in Deutschland ab. Sie können seit dem 27. März und noch bis zum 9. April über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei abstimmen.

Wahlberechtigte können ihre Stimme bei dem Konsulat abgeben, in dem sie registriert sind, oder in jedem anderen der von den Konsulaten eingerichteten Wahllokale im Ausland beziehungsweise an ausgewiesenen Grenzübergängen zur Türkei. Rund 144.000 Wahlberechtigte hat das Generalkonsulat Stuttgart registriert. Weitere 89.000 sind in Karlsruhe aufgerufen, zur Urne zu gehen.

Das Referendum in der Türkei findet am 16. April statt. In der Türkei sind rund 55,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die Auslandstürken machen etwa 5 Prozent aller Wahlberechtigten aus und könnten bei einem knappen Wahlausgang entscheidend sein. Das Präsidialsystem würde Erdogan deutlich mehr Macht verleihen.