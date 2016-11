Razzia gegen Salafisten-Netzwerk: Karlsruher Polizei durchsucht Räume

Mindestens 140 «Lies!»-Aktivisten und Unterstützer sind bereits nach Syrien und in den Irak gereist, um sich dem IS anzuschließen. Foto: Boris Roessler/Archiv

"Wir gehen mit allen Mitteln, die möglich sind, gegen fanatische Islamisten vor. Wer Gewalt predigt und sät, bekommt die volle Härte von Recht und Gesetz zu spüren", so der Innenminister. Man habe hier eine "ganz klare Null-Toleranz-Strategie". "Vereine, die menschenverachtenden Hass und ihre antidemokratische Ideologie verbreiten wollen, die junge Menschen radikalisieren wollen, haben bei uns nichts verloren. Deshalb werden sie verboten und wir setzen das Verbot konsequent durch", kündigt Strobl an.

Die von Ibrahim Abou-Nagie gegründete Vereinigung war bislang deutschlandweit aktiv und durch lokal organisierte "LIES!"-Aktionen und der Verteilung von kostenlosen Koranexemplaren bekannt. Am Dienstagmorgen wurden nach Aussage des Ministeriums in einer konzertierten Aktion verschiedenen Mitgliedern und Verantwortlichen in Baden-Württemberg die Verbotsverfügungen durch Polizeikräfte ausgehändigt.

Die Vereinigung sei damit aufgelöst und jede weitere Tätigkeit werde untersagt. Die Verbotsverfügung wurde 61 Personen übergeben und entsprechend dokumentiert, heißt es vonseiten des Innenministeriums. Für 18 Objekte wurden landesweit in den Bereichen der Polizeipräsidien Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe, Ludwigsburg, Stuttgart, Aalen, Reutlingen, Ulm, Offenburg, Freiburg im Breisgau, Tuttlingen und Konstanz Dursuchungsbeschlüsse erwirkt und vollstreckt.