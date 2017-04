Am Dienstag wurden vier alkoholisierte Studenten in der Karlsruher Innenstadt Opfer eines Raubversuchs. Nun melden die Karlsruher Polizei und die Staatsanwaltschaft einen Erfolg: Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Laut einer gemeinsamen Pressemitteilung konnten die Beamten vom Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zwei junge Männer im Alter von 17 und 24 Jahren noch während des Tatgeschehens festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die beiden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Nach bisherigen Ermittlungen waren vier alkoholisierte Studenten im Alter von 20 und 21 Jahren am Dienstag gegen 2.50 Uhr auf der Kaiserstraße unterwegs. An der Kreuzung Waldstraße stellte sich offenbar der 24-jährige Tatverdächtige zwei 21-Jährigen der Vierergruppe in den Weg und sprach sie in englischer Sprache an. Dabei forderte er mit einem großen Schlüsselanhänger in seiner Faust die Herausgabe von 50 Euro. Andernfalls breche er ihnen das Nasenbein.

Unterdessen umkreiste sein 17-jähriger mutmaßlicher Tatgenosse die Kleingruppe auf einem Fahrrad. Zunächst von den Tätern unbemerkt gelang es einem der Bedrohten, die Polizei über die Notrufnummer informieren. Beamte einer hinzugeeilten Streife nahmen die Verdächtigen dem Anschein nach unmittelbar vor einem mutmaßlichen körperlichen Angriff vorläufig fest.