Raubüberfall in Karlsruhe: 21 Jahre alter Mann am Rande der Altstadt bestohlen

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen laut Polizei an der Ecke Kaiser- und Brunnenstraße in Karlsruhe Opfer eines Raubüberfalls geworden. Gegen einen 36-Jährigen besteht ein Anfangsverdacht.

Der junge, alkoholisierte Mann, war gegen 6.30 Uhr zu Fuß in Richtung Gottesauer Straße unterwegs gewesen, als er nach Polizeiangaben von zwei Unbekannten auf eine Zigarette angesprochen wurde. "Nachdem sich einer der beiden Männer neben ihm und der andere direkt vor ihm platziert hatte, stellten sie dem 21-Jährigen plötzlich ein Bein und brachten ihn so zu Boden. Anschließend raubten sie dem Geschädigten den Geldbeutel und flüchteten in östliche Richtung," berichtet die Polizei am Montag.

Die Fahndung nach den Tätern führte in den Nachmittagsstunden in der Durlacher Allee zur Festnahme eines 36 Jahre alten Verdächtigen. Ob der Mann wirklich an der Tat beteiligt war, sollen die noch andauernden Ermittlungen der Kriminalpolizei klären. Der gestohlene Geldbeutel war nach Angaben der Polizei noch im Laufe des Morgens beim Autohaus Durlacher Tor um einen dreistelligen Betrag geplündert aufgefunden worden. Die Auswertung der Spuren sind laut Polizei auch hier noch nicht abgeschlossen.

Daneben setzen die Ermittler auch auf mögliche Zeugenhinweise, die Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht haben. Beide Räuber haben nach den Schilderungen des Überfallenen einen dunklen Teint und unterhielten sich auf Französisch. Einer ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, hat schwarzes Haar und war mit einer blauen Jeans sowie einer grauen Lederjacke bekleidet. "Sein etwas größerer Begleiter hat ebenfalls schwarzes kurzes Haar und trug einen Dreitagebart. Auch er war mit einer blauen Jeans bekleidet, trug aber eine schwarze Lederjacke," so die Polizei. Wer die Tat beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Nummer 939-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.