Raub-Versuch in Oberreut: 26-Jähriger setzt sich zur Wehr - Täter flüchten

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, wollte ein Duo am Sonntag kurz nach 23 Uhr einen 26-Jährigen im Karlsruher Stadtteil Oberreut überfallen. Durch seine Gegenwehr vereitelte der junge Mann den Raub seines Telefons.

Die Polizei schildert den Vorfall in einer Pressemitteilung wie folgt: Der 26-Jährige stieg an der Straßenbahnhaltestelle Oberreut Zentrum aus der Bahn. Ihm folgten zwei Männer, die vorher hinter dem 26-Jährigen in der Bahn gesessen hatten.

Einer der Täter ging auf sein Opfer zu und versuchte diesen das Mobiltelefon zu entreißen. Da dies nicht gelang, trat er dem 26-Jährigen gegen das Knie. Der zweite Täter versetzte dem jungen Mann einen Schlag in den Rücken und versuchte die Geldbörse aus der Gesäßtasche zu ziehen. Aufgrund der Gegenwehr flüchteten beide.

Die Täter werden als zirka 20 bis 25 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben. Einer war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte ein auffälliges Muttermal auf der linken Wange. Er trug eine graues Oberteil mit schwarzen Nähten und ein Basecap. Der zweite Täter war zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß. Hinweise erbittet der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter Telefonnummer 0721-9395555.