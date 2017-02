Nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro in Berghausen, führte die Polizei am Mittwochabend eine Fahndung in Pfinztal durch. Dabei fassten sie zwar nicht den gesuchten Räuber, dafür aber einen Mann, der mit einer größeren Menge Rauschgift unterwegs war.

Die Fahndungsmaßnahmen nach einem Raubüberfall auf ein Wettbüro in Berghausen wurden am Mittwochabend einem 19-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler zum Verhängnis. Das beschreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Der junge Mann war an jenem Abend gegen 19.55 Uhr mit einem Kleinwagen in der Berghausener Thomastraße unterwegs, wo ihn Fahndungskräfte der Polizeihundeführerstaffel einer Kontrolle unterzogen.

Die Beamten vernahmen intensiven Cannabisgeruch und schauten daher genauer nach. Schließlich stießen sie auf eine Sporttasche, in der sich rund 350 Gramm Marihuana in elf Portionen verpackt befanden. Eine Wohnungsdurchsuchung brachte weitere zwölf Gramm des Rauschmittels, eine Feinwaage, einen Schlagring sowie eine scharfe 9 mm-Patrone zutage. Derzeit dauern weitere Ermittlungen durch Rauschgiftfahnder zu dem bisher polizeilich unauffällig gewesenen 19-Jährigen noch an.