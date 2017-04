Ein leicht Verletzter und ein Schaden in Höhe von 1.200 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag. Beim Mendelssohnplatz sind ein Auto und ein Radfahrer kollidiert.

Am Dienstag war gegen 17.25 Uhr ein schwarzer Opel Astra in der Rüppurrer Straße unterwegs. An der Kreuzung am Mendelssohnplatz wollte er nach links in die Kriegsstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein Radfahrer die Kreuzung von der Kriegsstraße kommend stadtauswärts.

Dabei kam es zum Zusammenprall des 34-jährigen Radfahrers und des 24-jährigen Astrafahrers. Dabei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von 1.200 Euro.

Beide Beteiligten gaben gegenüber der Polizei an, dass sie bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren seien. Um den Hergang zu klären, suchen die Beamten nun nach Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich unter 0721/944840 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe melden.