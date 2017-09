vor 1 Stunde Karlsruhe Radfahrer übersieht Straßenbahn: Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag übersah ein Radfahrer in Karlsruhe eine Straßenbahn und wurde dadurch an der Schulter verletzt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, werden nun Zeugen gesucht, die eventuell Angaben zur Ampelschaltung machen können.