vor 1 Stunde Karlsruhe Radfahrer stoßen zusammen: Polizei sucht Zeugen zur Klärung des Hergangs

Am Dienstagmorgen sind in Karlsruhe zwei Radfahrerinnen zusammengestoßen. Sie prallten beim Abbiegen zusammen und verletzten sich beide leicht.

Nach dem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen am Dienstagmorgen in Beiertheim-Bulach sucht der Verkehrsunfalldienst der Polizei noch Zeugen. Die beiden Frauen waren gegen 8.45 Uhr im Bereich der Breite Straße/Hinter dem Stephanienbad mit ihren Rädern in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beim Abbiegevorgang auf einem dortigen Fuß- und Radweg kam es zur Kollision einer 39-Jährigen mit einer 50 Jahre alten Zweiradfahrerin. Beide trugen Prellungen und Schürfungen davon und kamen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Wegen des noch unklaren Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizei um Zeugenmeldungen, die unter 0721/94484-0 entgegengenommen werden.