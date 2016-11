Rabiate Einbrecher: Mit Radlader in Gaststätte in Karlsruhe eingebrochen

Ein Schaden, der den Wert des Diebesgut bei Weitem übersteigen dürfte, haben Diebe in der Nacht auf Donnerstag in Knielingen angerichtet. Mit einem Radlader haben sie sich Zugang zu einer Gaststätte verschafft.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Radlader in eine Gaststätte ein. In der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, nahmen die Diebe einen auf einem Parkplatz in der Jakob-Dörr-Straße Nähe abgestellten Radlader unbefugt in Gebrauch und brachen damit eine Zugangstür der dortigen Gaststätte auf.

Nachdem sie die Gaststätte durchsucht und einen geringen Bargeldbetrag entwendet hatten, ließen sie den beschädigten Radlader zurück. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0721 939-4611 an das Polizeirevier Karlsruhe-West.