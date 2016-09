Prozess-Auftakt in Karlsruhe: Ehepaar wegen Zuhälterei vor Gericht

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft wirft der 52-jährigen Ehefrau und ihrem 63 Jahre alten Ehemann vor, eine Frau, die in den Jahren 2013 und 2014 in Karlsruhe der Prostitution nachging, ausgebeutet zu haben. Das Ehepaar, so der Vorwurf der Ankläger, soll die Geschädigte überwacht und über die Umstände ihrer Prostitutionsausübung bestimmt haben. Beide Angeklagte müssen sich daher wegen Zuhälterei verantworten.

Dem 63-jährigen Ehemann wird darüber hinaus auch Vergewaltigung und Körperverletzung zur Last gelegt. Er soll die Frau in mindestens zwei Fällen vergewaltigt haben. In einem Fall habe er sie zudem auch körperlich misshandelt.

Das Urteil wird für Mittwoch, 5. Oktober, erwartet. Eine Stellungnahme des Karlsruher Landgerichts zum aktuellen Stand des Prozesses steht derzeit noch aus. Die Staatsanwaltschaft wollte das laufende Verfahren nicht kommentieren.