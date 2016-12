Am Freitag, 30. Dezember, treffen sich die Mitglieder der Critical Mass Karlsruhe zu ihrer letzten Protestfahrt des Jahres. Mit den Rädern fahren sie eine Runde durch Karlsruhe, um für die Rechte der Radfahrer zu demonstrieren.

"Auch zwischen Weihnachten und Neujahr rasten die Radler aus Karlsruhe nicht", kündigen die Verantwortlichen der Critical Mass Karlsruhe an. Wie jeden letzten Freitag des Monats treffen sich auch einen Tag vor Silvester Fahrradfahrer aus Karlsruhe und Umgebung, um mit einer gemeinsamen Radtour auf die Rechte von Fahrradfahrern und die gemeinsame Nutzung der Straßen aufmerksam zu machen.

"Bei der Radfahrt lernt man neue Menschen kennen, führt nette Gespräche und fachsimpelt über das gemeinsame Hobby. Die Gruppe ist immer sehr gemischt, die Teilnehmer kommen aus allen Altersstufen, sozialen Schichten oder Berufsgruppen. Während der Fahrt können Radler auch unterwegs dazustoßen und mitfahren", heißt es in der Pressemeldung weiter.

Die Critical Mass trifft sich jeden letzten Freitag im Monat am Kronenplatz und fährt ab 18 Uhr von Monat zu Monat wechselnde Strecken. Jedes Mal etwa eine Stunde lang, in angemessenem Tempo, so dass auch Kinder mitradeln können.

Die Strecke im Dezember führt durch die Südweststadt über Mühlburg nach Knielingen und über die Nordweststadt und die Moltkestraße zurück zur Eiszeit am Karlsruher Schloss.