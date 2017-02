Protest-Aktion in Stutensee: Was hat es mit der Fahnen-Flut auf sich?

Am Ortsrand von Blankenloch sind an einem Feldweg seit kurzem unzählige Fähnchen zu sehen. Darauf: ein trauriger Smiley. Hinter der Aktion steckt eine Kindergarten-Gruppe, die so Protest übt.

Eins stinkt den Kindern der Waldgruppe des Blankenlocher Kindergarten Sankt Josef ganz besonders: Hundekot, der sich rechts und links des Weges zum Waldspielplatz anhäuft. Jetzt sollen von den Kindern gebastelte Hundekotfähnchen die Hundehalter in Stutensee zur Einsicht bewegen.

Jeden Morgen wandern die Kinder zu ihrem Waldspielplatz. Auf dem Weg wird gesungen, gelacht und auf den Feldwegen auch mal getobt. Doch immer wieder treten Kinder in stinkende Hundehaufen oder fallen beim Spielen sogar hinein. Mit unhygienischem Kot beschmutzte Hände und Kleidung sind dabei keine Seltenheit.

"Alle haben sich zusammengesetzt und überlegt, wie man die Hundehalter am besten zur Einsicht bewegen kann", so Betreuer Bernd Hupperich im Gespräch mit ka-news. Die Mädchen und Jungen haben in den folgenden Tagen über 100 Fähnchen mit traurigen Smilys gebastelt und damit einige der Hundehaufen markiert.

"Es hängt leider keine Visitenkarte am Häufchen"

Ein stiller und leiser Protest der Kleinen, der aufgrund der Masse an Hundekot fast aussichtslos wirken mag. Und dennoch: "Die Resonanz der Aktion ist durchweg positiv und hat zu vielen Gesprächen und zu einem regen Austausch geführt", erzählt Hupperich.

Für den Landwirt Hans-Peter Jenisch gibt es noch andere Gründe: "Hundekot auf Wiesen und Feldern gefährdet die Erzeugung von Futter für Pferde und Kühe und somit die Qualität der Lebensmittel". Grundsätzlich gehe es um die im Kot von Fleischfressern enthaltenen Krankheitserreger.

Die Stadtverwaltung hat bereits mehrere Hundetoiletten samt Beutel und Auffangbehältern aufgestellt. "Wir machen natürlich Ansprachen und appellieren an die Vernunft und weisen auf die von uns bereit gestellten Hundetoiletten hin", so Thomas Schoch vom Ordnungsamt der Stadt Stutensee.

Es sei natürlich schwer, die Verursacher zu personifizieren. "Es hängt leider keine Visitenkarte am Häufchen", so Schoch. Man habe in der Stadtverwaltung großes Verständnis für die Aktion der Kleinen. Schließlich geht es nicht nur um den erzieherischen Aspekt, sondern auch darum, in der kleinen Gemeinschaft zusammen zu stehen und kreativ einen Protest zu formen.

