vor 1 Stunde Karlsruhe Probleme am Werderplatz: Linke fordern mehr Sozialarbeit

Die Linke sind sich nach eigener Aussage einig, dass die Zukunft am Werderplatz in der Südstadt mit deutlich mehr Sozialarbeit gestaltet werden soll. Die Stadt sei in der Pflicht, Sozialarbeit so zu steuern, dass Nutzungsansprüche an diesem Platz möglichst gleichberechtigt gelebt werden können.