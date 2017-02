vor 35 Minuten Ramona Holdenried Florian Kaute Karlsruhe Problem-Kreuzung am Ostring: "Lebensgefährliche Situationen für Radfahrer!"

Karlsruhe will eine fahrradfreundliche Stadt sein. Doch an manchen Stellen gibt es noch Handlungsbedarf. An über 100 Stellen sollte nachgebessert werden, kündigte die Stadt vor zwei Jahren an. Eine Problemstelle sieht ein ka-Reporter an einer Kreuzung an der B10. Nicht selten komme es hier zu lebensgefährlichen Situationen.