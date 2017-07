Schätzungen zufolge sind derzeit noch etwa 95 Prozent der Tiefsee nahezu unerforscht. Die Vermessung stellt Forscher bislang immer wieder vor Hürden - sowohl in technischer, als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Die "Aggronauts", ein Team von Wissenschaftlern des Fraunhofer IOSB in Karlsruhe, wollen das ändern.

Große Generalprobe: In dieser Woche hat das Team aus Karlsruher Wissenschaftlern des Frauenhofer IOSB erstmals ihr autonomes Tiefsee-Robotik-System der Weltöffentlichkeit präsentiert. So wurden bei einem öffentlichen Test auf einem Baggersee nahe Freistett wesentliche Funktionen der neu entwickelten Technologie wie etwa das autonome Aussetz- und Bergesystem erstmals getestet - mit Erfolg, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

16 Stunden in bis zu 4.000 Metern Tiefe

Die Unterwasserfahrzeuge der Karlsruher Forscher sind unbemannt und sollen die Kartographierung des Meeresgrundes ermöglichen. Im Herbst dieses Jahres sollen die Tiefsee-Roboter bei der ersten Runde des mit insgesamt sieben Millionen Dollar dotierten "Shell Ocean Discovery XPRIZE", einem internationalen Wettbewerb im Bereich der Meeresforschungstechnik, zum Einsatz kommen. Die "Aggronauts" sind eigenen Angaben zufolge die letzten deutschen Teilnehmer bei der Challenge.

Das Team rund um Leiter Gunnar Brink zeigt sich nach der Vorstellung optimistisch. "Dieser Test ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die entscheidende Phase des Wettbewerbs. Wir rechnen uns gute Chancen aus, mit unserer Technologie unter die besten zehn Teams der Welt zu kommen. Die Ergebnisse bestätigen uns darin", betont der Teamchef der "Aggronauts".

Beim Übungsmanöver auf dem Gelände des Segelclubs Freistett präsentierte das Team Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erstmals die im Rahmen des Wettbewerbs eingesetzten autonomen Unterwasser- und Oberflächenfahrzeuge "Great Diver" und "Water Strider".

Im Wettbewerb sollen später fünf Unterwasserfahrzeuge gleichzeitig bis zu 16 Stunden unter Wasser bleiben und dabei ein Gebiet von mindestens 150 Quadratkilometern erkunden und hochauflösende Bilder anfertigen. "Was hier in 50 Metern Tiefe so einfach aussieht, ist in 2.000 beziehungsweise später in 4.000 Metern eine enorme Herausforderung", so Brink.