Wie attraktiv und leistungsfähig ist der Nahverkehr in Karlsruhe? Laut einer Studie liegt Karlsruhe immerhin im oberen Mittelfeld und vor den Nachbarn aus dem Schwabenländle. Das ist zumindest das Ergebnis des "ÖPNV-Report 2017", einem bundesweiten Vergleich im Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) des Hamburger Beratungsunternehmens Civity.

Viele Karlsruher schimpfen über den ÖPNV in der Fächerstadt. Verspätungen, Tariferhöhungen und Co. lassen grüßen. Doch der "ÖPNV-Report 2017" des Hamburger Beratungsunternehmens Civity zeigt, dass die Fächerstadt vergleichsweise positiv abschneidet. Insgesamt hat Civity mehr als 50 große deutsche Städte miteinander verglichen. Der Studie zugrunde liegen Daten wie etwa Ticketpreise und die Anzahl der Haltestellen in Bezug auf die jeweilige Einwohnerzahl und die Fläche.



So hat das Unternehmen die Abfahrten aller Busse und Bahnen von stadtweit allen Haltestellen zusammengezählt und durch die Einwohnerzahl geteilt. Karlsruhe liegt hier mit knapp 27 Abfahrten pro 100 Einwohner im guten oberen Bereich. Den ersten Platz teilen sich der ÖPNV in Dresden, Würzburg und Bonn mit jeweils 35 Fahrten pro 100 Einwohner. Duisburg und Köln liegen mit 17 Fahrten pro 100 Einwohnern auf den letzten Rängen.

Hohe Preise bei der KVV?

Laut Studie zahlen die Karlsruher 2,40 Euro für einen Erwachsenen-Einzelfahrschein, was im Vergleich eher günstig ist. Mit 2,90 Euro etwas teurer ist der Fahrschein für Erwachsene in Stuttgart. Spitzenreiter ist allerdings Hamburg: Hier zahlt ein Erwachsener 3,20 Euro für eine Einzelfahrt.

Welche Leistungen eine Monatskarte in den untersuchten Städten im ÖPNV-Abonnement bieten (ohne Premium-Abos, Jobtickets, Studententickets) wurde ebenfalls ausgewertet. Karlsruhe kann hier allerdings nicht oben mithalten. Denn dem Preis von 52 Euro pro Monatskarte im Jahresabonnement und nur zwei zusätzlichen Leistungen (Übertragbarkeit der Fahrkarte sowie Personenmitnahme am Abend von Werktagen), stehen Städte wie beispielsweise Potsdam mit deutlich niedrigerem Preis und mehr Leistungen gegenüber.

Monatsticket in Stuttgart ist teurer und bietet schlechtere Leistungen

Für 35 Euro bekommt man in der Hauptstadt Brandenburgs nämlich ein übertragbares ÖPNV-Monatsabo, bei dem eine Fahrradmitnahme inklusive ist. Außerdem können Monatskarten-Besitzer sowohl am Wochenende als auch unter der Woche am Abend, Personen mit der Fahrkarte mitnehmen. In Potsdam stehen laut der Studie 32 Fahrten pro 100 Einwohnern zur Verfügung, der Einzelfahrten-Preis liegt bei 2,10 Euro.

Deutlich schlechter als Karlsruhe ist in diesem Bereich aber die Landeshauptstadt Stuttgart: 71 Euro löhnt man hier für eine Monatskarte, die weder übertragbar ist, noch andere Personen mitfahren lässt - einzig ein Fahrrad darf mit an Bord. Hier werden den Fahrgäste 24 Fahrten pro 100 Einwohner geboten.

Das Beratungsunternehmen Civity analysiert, eignen Angaben zufolge, regelmäßig, wie es um die Angebotsdichte und das Preis-Leistungs-Verhältnis des Nahverkehrs bestellt ist. "Aus diesen und weiteren Daten leiten wir ab, welcher verkehrspolitische Handlungsbedarf in einer Stadt oder Region besteht und an welchen Stellen primär angesetzt werden muss", so Stefan Weigele, Partner der Strategieberatung Civity und Leiter der Studie.