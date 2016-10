Polizisten bespuckt und beleidigt: Ladendieb leistet im Hauptbahnhof Widerstand

Anzeige

Der 20-Jährige entwendete gegen 17.10 Uhr mehrere Flaschen Bier in einem Geschäft im Hauptbahnhof Karlsruhe. Ein Mitarbeiter verständigte daraufhin die Bundespolizei. Bei Erkennen der Streife, flüchtete der Dieb. In der Haupthalle konnte er von einem Zivilfahnder der Bundespolizei gestellt werden.

Bei der anschließenden Festnahme wehrte er sich massiv und bespuckte und beleidigte die Beamten mehrfach. Weiterhin versuchte er zu beißen und zu treten, so die Bundespolizei in einer Meldung an die Presse.

Mann hatte 2,4 Promille

"Nur durch den Einsatz von einfacher körperlicher Gewalt konnte der äußerst aggressive Mann gefesselt werden", beschreibt die Polizei ihr weiteres Vorgehen. Auf dem Weg zur Dienststelle versuchte er sich, trotz der Fesselung, mehrfach loszureißen und nach den Beamten zu treten.

Auf der Dienststelle beruhigte sich der Beschuldigte nach einiger Zeit wieder. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann von einer Verwandten abgeholt.

Nach der Freilassung sofort die nächste Verhaftung

Nach Verlassen des Bahnhofsgebäudes traf der Mann am Südausgang auf eine Streife der Landespolizei und beleidigte diese ebenfalls. Er rannte zurück in den Bahnhof und flüchtete über die Gleise. Dort konnte er erneut durch Zivilfahnder der Bundespolizei festgenommen werden. Der Beschuldigte wehrte sich wieder erheblich und schlug um sich, sodass er erneut gefesselt werden musste.

Nach Untersuchung durch einen Polizeiarzt, wurde der 20-Jährige durch eine Streife der Bundes- und Landespolizei in eine Psychiatrie eingeliefert. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Diebstahls wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-120 160 oder unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei unter 0800-6 888 000 zu melden. Hinweise per E-Mail können unter bpoli.karlsruhe@polizei.bund.de mitgeteilt werden.