Polizist verletzt, Schaden am Streifenwagen: Betrunkener Mann randaliert in Durlach

Ein 24-Jähriger Mann hat am Montag in der Karlsruher Pfinztalstraße einen Polizeibeamten durch einen Kopfstoß derart verletzt, dass er seinen Dienst nicht mehr fortführen konnte.

Zunächst löste der 24-Jährige Mann, gegen 14.15 Uhr einen Polizeieinsatz aus, als er einen Diebstahl in einem Supermarkt begangen hatte. "Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er anschließend von den Ordnungshütern wieder auf freien Fuß gesetzt", so die Polizei im Pressebericht.

"Nachdem der erheblich alkoholisierte 24-Jährige gegen 15.05 Uhr aufgrund des Verlustes seines Mobiltelefons derart in Rage geriet, dass er im Einkaufsmarkt randalierte, erhielt er durch die erneut hinzueilende Streife zunächst einen Platzverweis", heißt es weiter.

Als der Mann im Anschluss unbeteiligte Passanten in der Fußgängerzone anpöbelte und sich den Einsatzkräften gegenüber erneut aggressiv verhielt, setzten die Beamten dem Ganzen ein Ende und nahmen den Mann in Gewahrsam. Als sie ihn in den Streifenwagen bringen wollten, versetzte er einem der Polizisten einen Kopfstoß, woraufhin dieser sich in ärztliche Obhut begeben musste. Während der Widerstandshandlungen entstanden zudem Beschädigungen am Streifenwagen in Höhe von circa 1.000 Euro. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 3,0 Promille. Eine Blutentnahme wurde richterlich angeordnet.