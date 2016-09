Anzeige

Das Kind war kurz vor 11 Uhr aus einer Wohnung in der Westliche Rheinbrückenstraße verschwunden. Gegen 12.20 Uhr griff ihn letztlich eine Straßenbahnfahrerin in einer Bahn der Linie S5 wohlbehalten auf. Offenbar war das Kind bei seinem Ausflug dort eingestiegen und in Richtung Grötzingen unterwegs.