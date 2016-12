Gegen 20.15 Uhr kam es zu einem Einsatz der Polizei im Filmpalast am ZKM. Eine Person hätte sich während einer Film-Vorstellung auffällig verhalten. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann inzwischen von der Polizei überprüft und durchsucht.

Der Hinweis von Besuchern einer Filmvorführung im ZKM am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, führte zu einem größeren Polizeieinsatz. Die Hinweisgeber meldeten sich bei einer Verantwortlichen des Kinobetreibers und teilten mit, dass neben ihnen eine männliche Person mit einem auffällig großen Rucksack gesessen habe. Aufgrund des Erscheinungsbildes und des seltsamen Verhaltens des Mannes, bekamen die Hinweisgeber Angst und verließen die Vorstellung, das geht aus der Pressemitteilung der Polizei hervor.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe zog starke Kräfte beim ZKM zusammen, räumte den Kassen- und Gastronomiebereich des Kinos und überwältigte den Mann nach Ende der Vorstellung vor dem mit 190 Personen besetzten Kinosaal. Bei der anschließenden Überprüfung des stark alkoholisierten Mannes und des mitgeführten Rucksacks stellte sich heraus, dass keinerlei Gefahr von der Person ausging. Die polizeilichen Maßnahmen waren gegen 21.50 Uhr beendet.

"Wir hatten von Kinobesuchern im Kinosaal 1 eine verdächtige Wahrnehmung gemeldet bekommen, diese verdächtige Wahrnehmung haben wir sehr ernst genommen. Wir haben dann einen Polizeieinsatz auf die Beine gestellt und haben entsprechende Überprüfungen durchgeführt. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr - so dass wir den Film zu Ende laufen lassen konnten", erklärt Alexander Seifert, Polizei-Einsatzleiter.

Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte am Samstagabend am Filmpalast am ZKM, so die Polizei Karlsruhe.