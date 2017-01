Die Silvesternacht verlief in Karlsruhe weitgehend ruhig. Dieses Fazit zieht die Karlsruher Polizei in einer Pressemitteilung. Ganz ohne Vorkommnisse verlief der Jahreswechsel in der Fächerstadt dennoch nicht.

Nachdem der Silvesterabend im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe weitgehend ruhig begonnen hatte, häuften sich ab Mitternacht durch Feuerwerkskörper verursachte Sachbeschädigungen und Klagen über Ruhestörungen.

Böller in Asyl-Unterkunft und in Menschenmenge gezündet

Dabei blieb es aber nicht. In Kraichtal-Münzesheim kam es nach Aussage der Polizei zur "Detonation eines größeren pyrotechnischen Gegenstandes in der Asylunterkunft". Die Polizei geht davon aus, dass eine bislang noch unbekannte Personen einen Feuerwerkskörper in den Eingangsbereich des Wohncontainers warf.

Der Böller habe dabei unter anderem die Verglasung der Eingangstür beschädigt und einen Schaden von 3.000 Euro verursacht. Verletzt wurde niemand. Die Reste des Feuerwerkskörpers wurde von den Ermittlern gesichert.

Eine Veranstaltung in Nagold mit rund 3.000 Teilnehmern wiederum verlief ohne nennenswerte Vorfälle. Auf dem Karlsruher Schlossplatz versammelten sich insgesamt 2.500 Menschen. Dort wurden laut Polizei aus der Menge heraus Feuerwerkskörper geworfen, die teilweise auch in der Menschenmenge zündeten.

"Unter den Feiernden zirka 250 mutmaßlich aus Nordafrika stammende junge Männer, die sich auffällig aggressiv verhielten", so die Karlsruher Polizei weiter. "Durch konsequentes polizeiliches Einschreiten und das Aussprechen von Platzverweisen konnten Ausschreitungen bereits im Keim erstickt werden."

Feuerwehr zieht nach Silvesternacht Bilanz

Auch die Feuerwehr hatte zum Jahreswechsel einiges zu tun. Wie die Branddirektion mitteilt, kamen zwischen 18 und 7 Uhr rund 350 Notrufe in der Feuerwehrleitstelle der Stadt und des Landkreises Karlsruhe an. Aufgrund der Anrufe wurde die Feuerwehr der Stadt Karlsruhe zu 16 Brandeinsätzen und einem Hilfeleistungseinsatz alarmiert.

In Karlsruhe kam es unter anderem zu einem Fassadenbrand in der Schillerstraße und einem Einsatz in der Werderstraße. Auch in Illingen (Enzkreis) mussten die Einsatzkräfte ausrücken. Nach einer Silvesterfeier im Gartenhausgebiet Klosterseen geriet ein Holzvorbau einer Gartenhütte in Brand.

"Vermutlich erhitzte sich die Holzvertäfelung hinter der Blech-Rückwand eines Grills derart, dass das Holz zu brennen begann", heißt es in einem Pressebericht der Polizei. Der Schaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Insgesamt verlief die Silvesternacht nach Aussage der Feuerwehr im Vergleich zum Vorjahr eher ruhig.