vor 45 Minuten Graben-Neudorf Polizei vermutet Serientäter: Mehrere Einbrüche in Graben-Neudorf

Zu einer Serie von fünf Einbrüchen in Graben-Neudorf ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. In drei Fällen waren die Diebe durch das Aufhebeln von Türen und Fenstern ins Innere gelangt. An zwei Geschäften endeten die Taten früher.