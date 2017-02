Polizei sucht Zeugen: Zwei Verletzte in Karlsruhe bei Unfall mit "Geister-Radler"

Zwei Verletzte hat am Mittwochmorgen ein Unfall auf dem Radweg der Durlacher Allee gefordert. Zwei Radfahrer sind zusammen gestoßen, einer von ihnen war entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

Nach den polizeilichen Feststellungen war gegen 7.10 Uhr ein von den EnBW her kommender 57 Jahre alter Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als es unmittelbar nach Passieren des Ostrings zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden 61-Jährigen kam. Beide Radler kamen in der Folge zu Fall, wobei der ältere offenbar mittelschwere und der 57-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen war an der Unfallstelle im Einsatz.

Zur abschließenden Klärung des Geschehens werden Zeugen unter Telefon 0721/944840 um ihre Meldung beim Verkehrsunfalldienst gebeten.