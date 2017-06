Polizei sucht Zeugen: Radlerin bei Unfall in Karlstraße verletzt

Bei einem Unfall in der Karlstraße hat eine 69-jährige Fahrradfahrerin leichte Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei mitteilt, war die Radlerin gegen 17 Uhr unterwegs, als ein Autofahrer sie vermutlich mit dem rechten Außenspiegel streifte.

Die 69-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach Aussage der Polizei standen am Gehweg an der Ecke Karlstraße/Kaiserstraße mehrere Passanten , die sich auch sofort um die gestürzte Radfahrerin kümmerten. Diese, sowie weitere Zeugen des Verkehrsunfalls, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, erreichbar unter der Telefonnummer 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.