vor 1 Stunde Karlsruhe/ Pforzheim Polizei sucht Zeugen: Einbrüche in Pforzheimer Werkstatt und Karlsruher Dönerbude

In der vergangenen Nacht wurde in eine Dönerbude und in eine Autowerkstatt in Karlsruhe beziehungsweise in Pforzheim eingebrochen. Die Polizei ist in beiden Fällen auf der Suche nach Zeugen.