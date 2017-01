vor 1 Stunde Karlsruhe Polizei sucht Zeugen: Duo bricht Auto am Gutenbergplatz auf

Zwei Unbekannte haben am Montagabend ein Auto in der Karlsruher Weststadt aufgebrochen und eine Handtasche vom Beifahrersitz entwendet. Am Gutenbergplatz wurden die beiden von Zeugen beobachtet. Trotz intensiver Suche der Polizei fehlt von ihnen aber jede Spur.