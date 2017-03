In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter sich an insgesamt acht Autos zu schaffen gemacht und Lenkräder, Navis und Airbags ausgebaut. Die Gemeinsamkeit bei allen Fahrzeugen: Es handelt sich um Autos der Marke BMW.

In der Nacht auf Montag sind im Stadt- und Landkreis Karlsruhe erneut insgesamt acht Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen worden. Auch diesmal schlugen die Diebe Seitenscheiben ein, um Lenkräder, Navigationssysteme und Airbags zu entwenden, berichtet die Polizei.

In Karlsruhe-Rüppurr gelangten die Unbekannten zwischen 18 und 7:30 Uhr in fünf Autos. Zwei geparkte BMW waren in der Lebrechtstraße betroffen, wobei aus einem der beiden Fahrzeuge das Navigationsgerät ausgebaut wurde, aus dem anderen erbeuteten die Täter einen Airbag. In drei weiteren Fällen in der Herrenalber Straße, der Graf-Eberstein-Straße und dem Baumgartenweg wurden die geparkten Autos von den Dieben gewaltsam geöffnet, um jeweils das Lenkrad zu entwenden.

Drei weitere Aufbrüche von BMW-Fahrzeugen wurden der Polizei in Karlsdorf-Neuthard gemeldet. Hier brachen die Unbekannten zwischen 19 und 7 Uhr zwei Autos in der Hardtstraße und ein weiteres in der Straße "Über der Höhe" auf. Aus den beiden in der Hardtstraße betroffenen BMW entwendeten die Täter jeweils das Navigationssystem und das Lenkrad, beim dritten Fahrzeug wurde ausschließlich das Navigationsgerät ausgebaut.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.