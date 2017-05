Polizei sucht Hundehalterin: 13-Jährige in Durlach durch Hundebisse verletzt

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist am Mittwochnachmittag in der Ostmarkstraße durch mehrere Hundebisse leicht verletzt worden. Die Hundehalterin kümmerte sich allerdings nicht um das Kind.

Die 13-Jährige hatte sich gegen 14.30 Uhr zur Straßenbahnhaltestelle Ostmarkstraße begeben, wo ein freilaufender dunkelbrauner Hund ihr unvermittelt derart in den rechten Oberschenkel biss, dass die hervorgerufenen kleinen Wunden mit einem Salbenverband versorgt werden mussten. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

"Die Halterin des etwa kniehohen Tieres setzte sich nach dem Vorfall wieder auf die Wartebank und fand weder entschuldigende Worte noch nannte sie ihren Namen", heißt es weiter.

Die Frau, die offenbar öfter in dem Bereich mit ihrem Vierbeiner unterwegs ist, wird als etwa 45 Jahre alt und 1,65 Meter groß beschrieben. Sie ist Brillenträgerin, hat schulterlanges blondes gewelltes Haar und ist von stabiler Figur. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, einer roten Jogginghose und roten Turnschuhen. Zudem trug sie eine gleichfalls rote Schildmütze. Ihr Hund hat kurzes glattes Fell und Stehohren. Auffällig sind Blessen an der rechten Backe und am rechten Vorderlauf.

Hinweise auf die Frau nehmen die Hundeführerstaffel - Telefon 0721/6633980 - oder das Polizeirevier Durlach - Rufnummer 0721/49070 - entgegen.