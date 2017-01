vor 1 Stunde Speyer/Bruchsal Polizei fasst nach Raubserie dritten Verdächtigen

Bei den Ermittlungen zu einer Raubserie in Speyer ist ein dritter Verdächtiger gefasst worden. Gegen den 18-Jährigen aus Speyer sei Haftbefehl ergangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Wie er zu den Vorwürfen steht, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.