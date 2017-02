Zwei Schulen wurden in der vergangenen Nacht von bislang unbekannten Vandalen mit Graffiti verunstaltet. Die Polizei erhofft sich Hinweise von eventuellen Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag an der Werner-von Siemens-Schule in der Kurt-Schumacher-Straße und am Humboldt-Gymnasium in der Wilhelm-Hausenstein-Allee die Fassaden mit großflächigen Graffiti verunstaltet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro veranschlagt. Der oder die Täter haben im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 7 Uhr sogenannte Tags mit weißer, blauer und roter Farbe an die Außenfassaden der Schulen in großen Lettern aufgebracht. Die Polizei sucht hierzu nach Zeugen.

Hinweise zu den Urhebern nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611 entgegen.