Polizei-Präsidium Karlsruhe: Baustopp aufgehoben - Sanierung kann 2017 kommen

In einer Anfrage, die die SPD-Fraktion im Juni an das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg gestellt hatte, hatte das Land erklärt, "bereits im Haushalt etatisierte große Baumaßnahmen, mit deren Bau noch nicht begonnen wurde, einer tiefer gehenden Prüfung" unterziehen zu wollen. Der Fall des Karlsruher Polizeipräsidiums müsse laut Ministerium individuell geprüft werden. Betroffen waren neben Karlsruhe auch die Präsidien Aalen, Konstanz, Mannheim, Ludwigsburg, Offenburg und Tuttlingen.

Dieser Baustopp wurden allerdings wieder aufgehoben, wie die Karlsruher Grünen-Abgeordneten Bettina Lisbach und Alexander Salomon am Dienstag in einer Pressemeldung mitteilen. Man begrüße, dass die zuletzt mit einer Haushaltssperre versehenen Baumaßnahmen im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe nun offenbar doch im Haushaltsplan 2017 veranschlagt werden sollen, heißt es in der Meldung. Damit könnten insbesondere die Sanierung und Anpassung von Bestandsgebäuden am Präsidiumssitz in der Durlacher Allee nun zügig umgesetzt werden.

Die Karlsruher Landtagsabgeordneten hatten sich nach eigener Aussage mit einen Abgeordnetenbrief an Innenminister Strobl gewandt. "Ein grundsätzlicher Bau- und Planungsstopp hätte in Karlsruhe zu einer massiven Verschlechterung der jetzt schon angespannten Situation geführt", gibt Salomon als ehemaliges Mitglied des Innenausschusses zu bedenken.

Angesichts großer Herausforderungen wie Terrorismus und Internetkriminalität will die grün-schwarze Landesregierung die Polizeireform auf den Prüfstand stellen. In dieser Woche beginnt eine Lenkungsgruppe unter Leitung des ehemaligen bayerischen Polizeipräsidenten Waldemar Kindler, um die Wirkung der von der Vorgängerregierung durchgesetzten Änderungen unter die Lupe zu nehmen.