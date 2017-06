vor 1 Stunde Karlsruhe Pöbelei am Werderplatz: Betrunkene pöbeln und greifen Lokal-Besucher an

Am Montagabend kam es auf der Terrasse eines Lokals am Werderplatz zu einer Auseinandersetzung. Zwei betrunkene Männer griffen zwei Lokal-Besucher an. Erst als die Polizei eingriff, flüchteten einige Angreifer.