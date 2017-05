Die etwas andere Dinnershow "Crazy Palace" wird auch in diesem Jahr wieder auf dem Messplatz gastieren. Wie der Veranstalter mitteilt, können ab sofort Karten gekauft werden.

"Der Name ist wieder Programm: Ab dem 23. November wird es in Karlsruhe faszinierend & crazy! Neue Top-Künstler wurden verpflichtet, das neue Zelt steht für den Einsatz bereit, am neuen und faszinierenden Spitzen-Programm wird schon gefeilt – und auch das exquisite 4-Gang-Gourmet-Menü steht." So heißt es in einer Pressemeldung der Veranstalter.

So könnten Besucher Spitzenakrobatik von Ausnahmekünstlern, Comedy in einer bezaubernde Atmosphäre genießen und dabei ein innovatives Menü zu sich nehmen. Möglich ist das bei Crazy Palace – Dinnershow mal Anders vom 23. November 2017 bis 14. Januar 2018. Es werde "ein sensationelles und unvergleichbares Programm, ein atemberaubendes völlig neues Spektakel, das Besucher an einen besonderen Ort der Lebensfreude und der Phantasie versetzt", geboten, heißt es von den Veranstaltern weiter.

Der Vorverkauf läuft: Crazy Palace bietet in dieser Spielzeit Karten ab 89 Euro (Rang, dienstags und mittwochs, bei der Preview ab 80 Euro). Tickets gibt’s telefonisch unter 0721 9 70 70 75, www.crazy-palace.de