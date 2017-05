vor 47 Minuten Pkw-Fahrer flüchtet: 5-jähriger auf Nachhauseweg von Kindergarten angefahren

Am Freitagnachmittag kam es gegen 13.15 Uhr in der Ortsmitte von Rinklingen an einem Zebrastreifen auf der Hauptstrasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein fünfjähriger Junge auf dem Zebrastgreifen von einem Pkw angefahren und dabei leicht verletzt wurde, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung.