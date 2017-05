vor 2 Stunden Karlsruhe Pizzabote mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Ein 16-jähriger Pizzabote ist bei einer Lieferung in Karlsruhe mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden. Zwei ungefähr 20-jährige Männer hatten am Montagabend Pizzen vor ein geschlossenes Vereinsheim bestellt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.