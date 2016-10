Anzeige

Ab Oktober sollen wieder die Bäume gefällt werden, die nicht mehr gerettet werden können. Dabei orientiere sich der Beginn der Fällarbeiten aus Umweltschutzgründen am Fäll- und Rodeverbot (März bis September), auch wenn dieses Verbot für behördliche Maßnahmen formal nicht gelte.

Die Schadbäume in Grünanlagen, auf Spielplätzen, an Schulen und Kindertageseinrichtungen wie auch Straßen führe das Gartenbauamt in einem Schadbaumkataster und kontrolliere zweimal im Jahr, ob Veränderungen vorliegen. Betroffene Bäume hätten meist Pilzbefall, Faulstellen oder Morschungen im Stamm- und Wurzelbereich.

Besonders kritische Bäume werden mit einem Spezialbohrer angebohrt wobei festgestellt werde ob der Baum noch genug Stabilität gewährleisten kann. Vor allem betroffen seien Ahornbäume, Robinien (Scheinakazien), Eschen und Birken, was mit großer Hitze in Verbindung gebracht wird.

Im Turmbergbad in Durlach sollen zwei Ahorn-Bäume und im Schlossgarten Durlach ein Ahorn sowie eine befallene Esche gefällt werden. In der Ettlinger Allee stehe ein Austausch von Spitzahorn-Bäumen wegen Pilzbefalls und schlechter Vitalität bevor, weswegen 11 Bäume gefällt werden. Im Stadtgarten und auf dem Sonntagsplatz seien einige Bäume nicht mehr Verkehrssicher und sollen ersetzt werden.

Außerdem werden Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen auf dem städtischen Grundstück am Oberwaldstadion vom Liegenschaftsamt durchgeführt. Bei diesen handele es sich um Fällungen, Schnitte oder die Entfernung von Totholz. Der Artenschutz werde, nach einer Abstimmung mit den N­a­tur­schutzbehörden, berücksichtigt, versichert die Stadt.

Eine Standortliste zusammen mit den Fällgründen stellt das Gartenbauamt unter www.karlsruhe.de/b3/freizeit/gruenflaechen/baeume/faellmassnahmen zur Verfügung.