An der Großbaustelle auf der A5 zwischen Rastatt und Ettlingen sind ab sofort digitale Reisezeitanzeigen für die Fahrt durch die Baustelle verfügbar. Dadurch erhofft sich das Verkehrsministerium Baden-Württemberg unter anderem eine steigende Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer für Baustellen.

In einer Pressemitteilung vermeldete das Verkehrsministerium Baden-Württemberg, dass in jede Fahrtrichtung zwei große LED-Anzeigen zu Beginn und in der Mitte der Baustelle die für das Durchfahren der Baustelle erforderliche Zeit anzeigen würden. Mit Hilfe der eingesetzten Bluetooth-Technologie würden exakte Reisezeiten ermittelt, die zur Information der Verkehrsteilnehmer dienen.

Der Pilot-Test der Anzeigen diene den Vorbereitungen auf einen umfangreicheren Einsatz im kommenden Jahr, bei dem die Reisezeiten für die Baustelle in der Gegenrichtung dann zusätzlich über die VerkehrsApp BW abgerufen werden können, heißt es weiter. Sie dienten den Verkehrsteilnehmern bei der Planung vor Antritt einer Reise.

Das Verkehrsministerium Baden-Württemberg fördere nach eigener Aussage die Reisezeitanzeigen in Baustellen im Rahmen der Digitalisierungs-Strategie "digital@bw". Sie würden einen Mehrgewinn an Verkehrsinformation darstellen und sollen helfen, die Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer für Baustellen zu steigern.