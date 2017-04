Pfefferspray-Attacke in der Kaiserstraße: Unbekannte greift 34-Jährige an

Am Donnerstagabend wurde an der Haltestelle Herrenstraße eine 34-Jährige mit Pfefferspray angegriffen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei sei es zuvor zu einem verbalen Streit mit der späteren Angreiferin gekommen.

Gegen 20 Uhr befand sich die 34-Jährige an der Haltestelle Herrenstraße. "Dort geriet sie aus nicht genannten Gründen mit einer ihr unbekannten jungen Frau in einen verbalen Streit", beschreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung sprühte ihr die Unbekannte plötzlich Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete anschließend in Richtung Marktplatz.

Die Täterin wurde als etwa 16 bis 18-jährige Frau mit blonden Haaren und bekleidet mit einer blauen Jeansjacke beschrieben. Sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der verständigten Polizei führten aber nicht zur Ergreifung der Flüchtigen.

Die ebenfalls alarmierten Rettungskräfte brachten die 34-Jährige zur Behandlung ihrer durch das Pfefferspray hervorgerufenen, leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.