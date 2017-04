Der Zoo Hannover sorgt derzeit für Schlagzeilen: Aufnahmen von Tierschützern sollen zeigen, wie Elefanten durch Pfleger misshandelt werden. Durch die Vorkommnisse in Hannover gerät eine Elefantenhaltung in die Kritik, die auch im Karlsruher Zoo Anwendung findet.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Vergangene Woche rückte der Zoo in Hannover ungewollt in die Schlagzeilen. Die Tierrechtsorganisation Peta hatte heimliche Videoaufnahmen veröffentlicht, die zeigen sollen, wie Elefanten von ihren Pflegern mit Haken und Peitschen misshandelt werden. Inzwischen haben die Tierschützer Anzeige erstattet.

Die Aufregung in den sozialen Netzwerken ist groß. Dabei gerät eine Art der Elefantenhaltung in den Fokus, wie sie auch im Karlsruher Zoo angewendet wird: der sogenannte "direkte Kontakt", auch "Hands-On-Haltung" genannt. Bei dieser Methode kommen die Pfleger in direkten Kontakt mit den Tieren, werden Teil der Herde. Andere Zoos, wie etwa der Heidelberger Zoo setzen auf eine andere Art der Haltung: das "Protected Contact"-Konzept. Die Pfleger sind hierbei durch ein Gitter von der Herde getrennt.

Karlsruher Zoo hält an direktem Kontakt fest

Im Zoologischen Stadtgarten der Fächerstadt hält man nach wie vor am direkten Kontakt fest - und zwar aus mehreren Gründen. "Elefantin Rani ist seit 60 Jahren daran gewöhnt. Und sie ist ein Gewohnheitstier", erklärt Chef-Elefantenpfleger Robert Scholz. Er arbeitet seit rund 20 Jahren mit Elefanten und fungiert als "Leittier" der Dickhäuter-WG. Eine Umstellung auf den geschützten Kontakt hält Scholz in Karlsruhe für nicht machbar. "Das kann man in einer Altersresidenz nicht machen", stellt er klar.

Zum einen handle es sich bei der Karlsruher Elefantengruppe nicht um eine richtige Herde mit einem dominanten Tier. Rempeleien und Rangeleien könnten dann für weniger dominanten Tiere zur Gefahr werden. "Dann muss ich eingreifen können, um das Tier zu schützen", erklärt Scholz. Zum anderen müssten die Tiere aber auch an Kontakt mit Menschen gewöhnt sein, sollte es zu einer Notsituation kommen. "Wenn ein Elefant zum Beispiel zum Liegen kommt und nicht mehr aufsteht, besteht die Gefahr, dass der Kreislauf kollabiert. Da zählt jede halbe Stunde", so Scholz.

"Wir schlagen unsere Tiere nicht"

Mit im Einsatz ist bei den Karlsruher Pfleger auch immer der umstrittene Elefantenhaken. Bei Tierschützern sorgt dieser rund 70 Zentimeter lange Stock immer wieder für Ärger. Die Tierrechtsorganisation Petaspricht von "brutalen Mitteln", mit denen man die Tiere für den Zoobetrieb gefügig mache. "Im sogenannten 'direkten Kontakt' werden sie von klein auf mit dem Elefantenhaken geschlagen, gedemütigt und stundenlang angekettet", kritisiert Peta.

Auch als Elefantenbesitzer Hardy Scholl den Haken bei der Ankunft der Elefantendame Nanda vor rund zehn Monaten anwendete, hagelte es in den sozialen Netzwerken Kritik. Dass Scholz den Elefantenhaken griffbereit an seinem Gürtel trägt, hat vor allem versicherungstechnische Gründe. Zum Einsatz komme er aber nur in Ausnahmefällen. "Es ist das letzte Mittel", betont Scholz. Man setze in Karlsruhe aber vor allem auf positive Verstärkung in Form von Leckerchen und Ansprachen.

Der Haken komme - wenn überhaupt - als Verlängerung des Arms zum Einsatz. Scholz benutzt ihn als eine Art "Stoßzahnersatz", wenn er Elefanten beispielsweise anstupsen möchte. Peitschen oder Ketten hingegen gebe es im Zoologischen Stadtgarten nicht. "Eine Peitsche habe ich nicht und ich brauche sie auch nicht", macht der Elefantenpfleger klar. Und die Geschehnisse im Zoo von Hannover? Dazu möchte man im Karlsruher Zoo keine Stellungnahme abgeben:

Scholz betont aber: "Wir wollen das Tier nicht verletzen." Ob ein Hilfsmittel fachgerecht eingesetzt werde oder nicht, das hänge am Ende aber vom einzelnen Tierpfleger ab. Auch eine Leine oder ein Halfter könnte bei falscher Handhabung einem Tier Schmerzen zufügen. Damit es gar nicht erst soweit komme, würden alle Tierpfleger im Karlsruher Zoo den richtigen Umgang mit dem Elefantenhaken erlernen. "Ich arbeite jeden Tag eng mit den Tieren zusammen. Das geht nur, wenn es eine freundschaftliche Basis gibt", meint Scholz, "wenn man einen Elefanten schlecht behandelt, dann rächt sich das."