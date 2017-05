Am Samstag läuten die Bäder in Karlsruhe offiziell die Freibadsaison in der Fächerstadt ein. Während Wasserratten auf sonniges Wetter hoffen, treiben die Verantwortlichen andere Sorgen um: Seit Jahren sind Bademeister Mangelware. Dieser Personalmangel könnte Folgen haben.

Am Samstag, 6. Mai, ist es wieder soweit: Nachdem das Sonnenbad bereits im Februar bei kühleren Temperaturen seine Pforten öffnete, starten an diesem Wochenende auch das Rheinstrandbad Rappenwört, das Freibad Rüppurr und das Turmbergbad in die Badesaison. 150 Mitarbeiter in neun Karlsruher Bädern sollen dann dafür sorgen, dass die Sommersaison glatt läuft. Die Suche nach Mitarbeitern gestaltete sich in allerdings nicht ganz einfach.

Personalmangel verhagelt Bädern die Sommersaison

Mit Mühe und Not habe man die notwendigen Stellen besetzen können, erklärt Bäderchef Oliver Sternagel im Gespräch mit ka-news. Gesucht wurden unter anderem gelernte, aber auch ungelernte Bademeister mit einem DLRG-Rettungsschein. Allein für die Sommersaison hielt man bei den Karlsruher Bädern Ausschau nach 30 bis 40 zusätzlichen Mitarbeitern. Der große Ansturm blieb allerdings aus. Ein großes Problem: "Die Leute suchen natürlich nach einem ganzjährigen Job - und eben nicht nur für die Sommerzeit", so der Bäderchef.

Am liebsten wäre es Sternagel, wenn sich mehr ausgebildete Mitarbeiter finden ließen. "Unser Personal darf lieber besser qualifiziert sein als schlechter", betont der Bäderchef. Doch genau diese Fachkräfte sind schon seit längerer Zeit Mangelware. Fachangestellte für Bäderbetriebe, im Volksmund schlicht Bademeister genannt, und Schwimmmeister werden auch in Karlsruhe händeringend gesucht. "Der Fachkräftemangel macht es in allen Handwerksberufen schwierig", so Sternagel.

Mit diesem Problem ist man in der Fächerstadt nicht allein. Im rund 170 Kilometer entfernten Titisee-Neustadt muss das Strandbad aufgrund von Personalmangel wohl geschlossen bleiben. Wie die Badische Zeitung berichtet, konnte nach mehreren Kündigungen nicht bislang kein qualifiziertes Personal gefunden werden. Ohne entsprechende Aufsicht bleibt das Strandbad geschlossen. Ein Schicksal, das grundsätzlich auch in Karlsruhe denkbar ist.

"Mussten zum Glück noch nie schließen"

Damit der Betrieb in den Karlsruher Bädern - ob nun Frei- oder Hallenbad - läuft, muss mindestens eine gelernte Fachkraft vor Ort sein. Allein im Europabad arbeiten fünf Schwimmmeister und mehr. Sollte das notwendige Personal beispielsweise wegen einer Krankheitswelle fehlen, könnten die Türen der Karlsruher Bäder im schlimmsten Fall temporär geschlossen bleiben. "Das ist bislang zum Glück noch nie passiert", meint der Karlsruher Bäderchef.

Damit das auch so bleibt, brauchen die Karlsruher Bäder weitere Mitarbeiter. Grundsätzlich würden die Bäderbetriebe geeignete Kandidaten auch ausbilden, betont Sternagel. Auch die Kosten für eine Weiterbildung würden die Bäder übernehmen. Was fehlt, sind geeignete Auszubildende. "Wir werden nächstes Jahr nicht ausbilden, da niemand Passendes gefunden wurde."

Neben der Aufsicht und Animation von Besuchern kümmern sich die Bademeister unter anderem auch um die Wasserqualität und übernehmen Verwaltungsaufgaben. Aus diesem Grund ist nicht jeder für den Beruf geeignet. "Man muss kein Matheweltmeister sein, aber man muss mit Menschen umgehen können und Disziplin haben", so Sternagel weiter, "es ist ein sehr vielschichtiger Beruf." Schichtbetrieb und Arbeitszeiten an Feiertagen und Wochenenden machen die Personalsuche nicht einfacher.