Pendler aufgepasst: Einschränkungen auf den Linien S31 und S32

Anzeige

Die Deutsche Bahn führt am kommenden Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Oktober, Oberleitungsarbeiten an der Weiherfeldbrücke im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofes durch. Deshalb kommt es an diesen beiden Tagen zu Einschränkungen auf den Stadtbahnlinien S31/S32 zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und Rastatt. Für die ausfallenden Zugverbindungen richtet die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein.

Die SEV-Busse verkehren zu früheren Abfahrtszeiten als die Züge der S31/S32. Die genauen Abfahrtszeiten können über die elektronische Fahrplanauskunft auf der KVV-Homepage unter kvv.de abgerufen werden. Fahrgäste werden gebeten, außerdem die entsprechenden Aushänge an den Haltestellen zu beachten.

Am Karlsruher Hauptbahnhof fallen folgende Züge in Fahrtrichtung Rastatt aus: 8.43 Uhr 11.13 Uhr 12.43 Uhr 14.43 Uhr 15.43 Uhr 16.43 Uhr 17.43 Uhr

In Rastatt fallen folgende Züge in Fahrtrichtung Karlsruhe aus: 9.24 Uhr 11.24 Uhr 12.24 Uhr 12.54 Uhr 14.24 Uhr 14.54 Uhr 15.24 Uhr 15.54 Uhr 16.24 Uhr 16.54 Uhr 17.24 Uhr 17.51 Uhr