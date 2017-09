vor 1 Stunde Karlsruhe Pedelecs, Klimaschutz und Forschung: Karlsruher Projekte zur Energiewende

Zum elften Mal finden am kommenden Wochenende die Energiewendetage Baden-Württemberg statt. In diesem Jahr stehen sie unter der Überschrift "Einfach machen". Von den rund 240 stattfindenden Veranstaltungen sind auch drei in Karlsruhe geplant. Zwei davon am Samstag, 16. September, und eine am Montag, 18. September.